Вашингтон, 30 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Писатель Нил Гейман рассказал, как в 1990-х годах певец Майкл Джексон пытался получить роль Морфея в экранизации комикса «Песочный человек». Об этом сообщил портал IndieWire 30 августа.

Casta03 Майкл Джексон

«В 1996 году меня отвели в Warners, где тогдашний президент Warner Bros. усадил меня и сказал, что Майкл Джексон позвонил ему накануне и спросил, может ли он сняться в роли Морфея в «Песочном человеке», — заявил Гейман. Он также отметил, что представители Warner Bros. понимали, что сотрудничество с популярным музыкантом может стать по-настоящему успешным, однако вскоре переговоры между сторонами зашли в тупик.

Напомним, 5 августа состоялась премьера сериала «Песочный человек». Роль Морфея в нём исполнил Том Старридж.