Москва, 30 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В период с января по июль 2022 года оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 30 августа сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, оборот данной категории предприятий в городе за указанный период составил 9,9 трлн рублей.

«По данным кассовой техники, оборот предприятий торговли и услуг Москвы в период с января по июль 2022 года увеличился на 23,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 9,9 трлн рублей», — сказал Ефимов.