Рига, , 16:02 — REGNUM

ВС Латвии Diena.lv

Законопроект о возвращении Латвии к системе обязательной военной службы кабинет Министров страны рассмотрит 6 сентября нынешнего года — с тем, чтобы его утвердил парламент страны уже после завершения выборов. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Министерство обороны Латвии ровно за месяц до парламентских выборов представило законопроект. Согласно предложенному варианту, на срочную военную службу начнут призывать уже со второй половины 2023 года, если добровольный призыв в первой половине 2023 года не позволит обеспечить необходимую численность срочников.

Призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола в возрасте с 18 до 27 лет. С января 2024 года будет возможность заменить военную службу гражданской.

Предусмотрены варианты отсрочки от призыва, также срочную службу смогут избежать студенты военных кафедр вузов. За уклонение от обязательной воинской повинности предусмотрена уголовная ответственность — соответствующие поправки минобороны тоже внесло.

Переходный период продлится до 2028 года, первый призыв на службу государственной обороны ожидается 1 января 2023 года, и он будет добровольным.