Саратов, 30 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. За летний период в 655 детских оздоровительных организациях Саратовской области отдохнули около 53 тыс. детей. Предварительные итоги летней оздоровительной кампании подведены 30 августа региональным минтруда и социальной защиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

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В саратовских детских лагерях заканчивается последняя летняя смена. На сегодняшний день в области работают 13 лагерей с охватом 2188 детей.

Для ребят из Саратовской области, а также Донецкой и Луганской народных республик в лагерях организованы различные конкурсы, викторины, квесты, спортивные состязания, творческие мастер-классы, спектакли, экскурсии в музеи.

«Мы очень старались сделать так, чтобы ребята, в том числе наши гости из Сватовского района ЛНР, хорошо отдохнули, набрались отличных впечатлений, сил и здоровья на весь новый учебный год», — сказал директор социально-оздоровительного центра «Лазурный» Олег Овчинников.

ИА REGNUM ранее передавало, в начале августа в оздоровительные учреждения Саратовской области приехали более 100 детей из Луганской народной республики.

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