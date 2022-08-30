София, 30 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Действующий кабинет министров Болгарии объявил о проведении масштабной реформы на государственном предприятии «Болгарские железные дороги» (БЖД). Об этом 30 августа сообщает БТВ.

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По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Болгарии Красимира Папукчийского, в течение ближайших нескольких месяцев кабмин выделит дополнительные средства на улучшение работы железнодорожной инфраструктуры, начиная от модернизации подвижного состава и заканчивая ремонтом вокзальных помещений и хозяйственных строений на станциях.

«Сегодня ежедневные задержки пассажирских и даже грузовых составов превышают 1800 минут, это больше не будет, — пообещал, в частности, Папукчийский. — Каждый пассажир и отправитель грузов может рассчитывать на достойное обслуживание».

При этом конкретных сумм, необходимых на реорганизацию БЖД, болгарский замминистра не обнародовал.

Напомним, за последние два года общая задолженность «Болгарских железных дорог» перед подрядчиками составила более $14 млн.