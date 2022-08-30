София, 30 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии объявило о намерении погасить финансовую задолженность крупнейшей университетской клиники страны — «Александровской больницы» в Софии. Об этом 30 августа сообщает болгарская информационная служба News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам министра здравоохранения Болгарии Асена Меджидиева, официальная София заинтересована в предоставлении «Александровской» так называемого «спасательного кредита».

«Больница подвергается беспрецедентному риску стать неплатежеспособной, это требует немедленного вмешательства властей», — сказал, в частности, Меджидиев.

При этом на вопрос о методах возврата руководством медучреждения соответствующего кредита министр отвечать не стал.

Напомним, общий долг структуры перед поставщиками медикаментов и оборудования превысил 35 млн левов ($18 млн).