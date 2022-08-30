Москва, 30 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Рукотворно созданная ситуация в б. УССР — это яркий пример нынешнего кризиса европейской безопасности. Об этом директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил 30 августа в интервью журналу «Международная жизнь».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

На протяжении многих лет Запад упорно продвигал собственные интересы и игнорировал интересы России в сфере безопасности. Блок НАТО расширялся на восток, военная инфраструктура приближалась к границам РФ, Грузию и бывш. УССР обещали принять в альянс.

«Самым ярким и острым проявлением этого кризиса [европейской безопасности] является ситуация [в б. УССР]. Он создан рукотворно, несмотря на все наши предупреждения, на наши предложения о сотрудничестве», — подчеркнул Дробинин.

Цель Запада — устранить Россию как препятствие для глобального доминирования США и их сателлитов на международной арене, добавил дипломат.

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