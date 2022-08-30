Боевики ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР
Донецк, 30 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukr
Артиллерия ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 (совпадает с мск) — н. п. Катериновка — н. п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка.
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