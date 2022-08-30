Каракас, 30 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Венесуэле в возрасте 60 лет скончался сын революционера Эрнесто Че Гевары — Камило. Об этом пишет бразильское издание Globo.

Эрнесто Че Гевара

Отмечается, что мужчина скончался во время поездки в Венесуэлу от сердечного приступа.

Смерть Камило Гевары уже подтвердил в своём аккаунте в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову и дочерей, а также всю семью [сестры скончавшегося] Гевары Марч», — написал Диас-Канель.