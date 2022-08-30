Москва, , 15:23 — REGNUM МИД России внимательно следит за событиями в Ираке и призывает конфликтующие стороны отказаться от насилия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном 30 августа на сайте ведомства.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожесточённые столкновения в центральных районах Багдада произошли после того, как демонстранты заняли Республиканский дворец и ряд других правительственных зданий. Массовые протесты в иракской столице не прекращаются с конца июля, отмечают в МИД.

«Призываем все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия», — заявила Захарова.

Она пояснила, что к столкновениям привели противоречия между основными политическими силами Ирака. Они касаются формирования органов власти после досрочных парламентских выборов, которые прошли осенью 2021 года.

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