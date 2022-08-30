Джакарта, , 15:13 — REGNUM Самолет занесло в аэропорту Синак, индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Самолет

Самолет вылетел из аэропорта Тимика в Синак, перевозя двух пассажиров и строительные материалы. Когда самолет заходил на посадку, воздушное судно внезапно занесло. Инцидент мог произойти из-за того, что взлетно-посадочная полоса была непригодна к посадке из-за дождя.

Четыре человека, находившиеся в самолете, получили ранения. Пострадавших эвакуировали.

Инцидент с крушением самолета не повлиял на летную деятельность в аэропорту Синак. В настоящее время самолет все еще находится на окраине аэропорта и охраняется силами безопасности.

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