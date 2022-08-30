Тирана, 30 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Тридцать албанских виноделен примут участие на фестивале вина и виноделия, который с 1 по 4 сентября пройдет в Белграде (Сербия) в рамках проекта «Открытые Балканы». Об этом 30 августа сообщила министр туризма Албании Мирела Кумбаро.

George Hodan Бутылки вина

По словам Кумбаро, представители Албании на ярмарке виноделия не только представят свою продукцию, но также проведут мастерские, которые продемонстрируют их знания и «истинный албанский дух», передает агентство Telegrafi.

Министр добавила, что это первый шаг к созданию единого туристического предложения Балкан.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовках к проведению в Белграде большой международной ярмарки вин. Главными участниками станут представители стран-участников инициативы «Открытые Балканы» — Сербия, Северная Македония и Албания.