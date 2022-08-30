Москва, , 14:43 — REGNUM России необходимо активнее внедрять цифровые активы, которые бы гарантировали бесперебойную оплату при импорте и экспорте. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хочу обратить отдельное внимание на важность работы по обеспечению технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности финансовых организаций. Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — заявил Мишустин.