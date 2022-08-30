Москва, 30 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. России необходимо активнее внедрять цифровые активы, которые бы гарантировали бесперебойную оплату при импорте и экспорте. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хочу обратить отдельное внимание на важность работы по обеспечению технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности финансовых организаций. Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — заявил Мишустин.