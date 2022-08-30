Джакарта, 30 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела переговоры с министром иностранных дел Индии Раджкумаром Ранджаном. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

(сс) Prayitno Индонезия

«Рада визиту вежливости государственного министра иностранных дел Индии», — написала Ретно Марсуди.

Стороны говорили о предстоящем саммите G20, а также о ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин надеется, что саммит высшего контрольного органа G20 повысит подотчетность и прозрачность контрольного агентства.

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