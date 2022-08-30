Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 31 августа объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды в виде сильного ветра и дождя, сообщили 30 августа в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в последний день лета в Петербурге местами ожидается сильный дождь, а также усиление ветра до 18 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Петербург надвигается циклон Ornella. Ожидается, что во второй половине дня 30 августа он принесет в сутки до четверти месячной нормы осадков.