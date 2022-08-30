Петропавловск-Камчатский, , 14:37 — REGNUM Главной задачей делегации Камчатки на Восточном экономическом форуме, который стартует 5 сентября во Владивостоке на острове Русский, является привлечение инвестиций в туристическую отрасль. Приоритеты на ВЭФ-2022 обозначил перед правительством края губернатор Владимир Солодов.

ВЭФ ИА REGNUM

Читайте также: Столица Камчатки стала лидером в отборе мастер-планов среди городов ДФО

«Из главных — это привлечение инвестиций в туристическую отрасль, которая имеет огромный потенциал на Камчатке. И, конечно, ВЭФ — это возможность для нас привлечь дополнительные средства в экономику полуострова», — сказал Солодов.

Помимо этого в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин проведёт заседание, посвященное как раз развитию туризма.

Также Владимир Солодов поставил задачу на форуме продвинуться в решении вопроса о финансировании строительства комплекса регазификации в бухте Раковой. В числе приоритетных для продвижения на ВЭФ вопросы привлечения инвестиций в коммунальный комплекс и судоремонт.

«У нас реализуется первый проект по созданию судоремонтного кластера. По нему движение хорошее, несмотря на все сложности. Важно закрепить этот успех, а также связанные с ним проекты, касающиеся развития транспорта и портовых мощностей», — сказал Солодов.

На ВЭФ-2022 Камчатка представит Владимиру Путину мастер-план развития Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский стал лидером среди городов Дальнего Востоку в отборе мастер-планов. Итоги конкурса 4 августа объявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.