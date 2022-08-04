Петропавловск-Камчатский, , 11:54 — REGNUM Петропавловск-Камчатский стал лидером среди городов Дальнего Востоку в отборе мастер-планов. Итоги конкурса 4 августа объявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

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Камчатка представит мастер-план краевой столицы в сентябре во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума президенту России Владимиру Путину.

«У нас остаётся месяц на итоговую доработку мастер-плана, чтобы он полностью соответствовал задаче улучшения качества жизни в городе и ожиданиям жителей», — написал в своём телеграм-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ и Магадан набрали наивысшие оценки разработанных мастер-планов и получили возможность представитель их перед президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ-2022.