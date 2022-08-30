Москва, , 14:36 — REGNUM В Росгвардии видят поддержку местного населения на освобождённых территориях бывш. УССР. Об этом 30 августа заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Виктор Золотов и Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобождённых территориях. Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей. Вот тот круг задач, который мы выполняем», — заявил Золотов.