Лондон, , 14:51 — REGNUM В Сеть выложили трейлер короткометражного фильма «Посмотри на меня» режиссёра Салли Поттер. Об этом сообщило издание Deadline 30 августа.

Хавьер Бардем в трейлере фильма «Посмотри на меня» Цитата из трейлера

В ролике показаны главные герои — организатор благотворительного концерта (Крис Рок) и барабанщик (Хавьер Бардем), напряжение между которыми нарастает по ходу развития событий. Премьера драмы состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

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