Новосибирск, , 14:18 — REGNUM В Новосибирске появился памятный мурал в честь гвардии капитана войск специального назначения, кавалера двух орденов мужества бердчанина Ивана Романова, героически погибшего при исполнении задач спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Мурал в честь гвардии капитана войск специального назначения, кавалера двух орденов мужества бердчанина Ивана Романова Правительство Новосибирской области

Крупноформатное художественное изображение спецназовца создали на стене дома по улице Большевистская, 48. Память командира предложил увековечить его сослуживец Павел Доронин.

«Нашего командира «Романыча» не стало 24 апреля 2022 года. Он спас боевых товарищей ценой своей жизни. Второй орден мужества получил уже посмертно», — рассказал Доронин.

Созданием мурала занимался художник Егор Дубук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фасадах зданий в Новосибирской области появятся муралы в честь новосибирцев-героев Донбасса. Муралы представляют собой вид монументальной живописи, крупноформатные изображения. Их размещение проводится при софинансировании Фонда президентских грантов.

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