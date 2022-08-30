Джакарта, 30 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин надеется, что саммит высшего контрольного органа G20 повысит подотчетность и прозрачность контрольного агентства, сообщает Kompas.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

SAI20 — это форум для встреч с высшими аудиторскими учреждениями из стран G20 для развития сотрудничества в повышении прозрачности и подотчетности между странами G20.

«Мы, безусловно, хотим, чтобы это оказало большее влияние на работу, в надежде добиться более высокой, более подотчетной и более прозрачной работы», — заявил Маруф Амин после участия в саммите SAI20.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что готовность Индонезии как принимающей стороны саммита G20 составляет почти 100%.