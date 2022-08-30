Тбилиси, 30 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Грузия является достойным кандидатом на вступление в Евросоюз. Об этом 30 августа заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в соцсети Twitter.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Если канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить ЕС, вспомнив про Грузию, [б. УССС] и Молдавию. Достижения Грузии в европеизации, а также его история самоотверженности и самопожертвования ради общего европейского дела делает Грузию достойным кандидатом на членство в ЕС», — написал Папуашвили.

Ранее Папуашвили призвал Брюссель не критиковать Тбилиси, Киев и Кишинёв, а принять по ним «политическое решение».

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.