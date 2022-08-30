Москва, 30 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Сообщения западных СМИ о продаже иранских беспилотников России не основаны на фактах. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались раньше, развиваются сейчас и будут развиваться», — заявил Песков.