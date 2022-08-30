Москва, 30 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате разгрома киевских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1,2 тыс. боевиков ВСУ, сообщили 30 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что в результате проведённого по личному указанию Зеленского наступления войск киевского режима на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих (ВСУ)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что при отражении наступления ВСУ российскими военными разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции с территории западной б. УССР 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих этой бригады.