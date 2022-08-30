Москва, 30 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. США и их союзникам по НАТО для того, чтобы снять угрозу ядерной катастрофы в Европе, достаточно просто назвать обстрелы Запорожской АЭС безответственными провокациями Киева, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные формирования киевского режима вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Снаряд попал в спецкорпус №1 Запорожской АЭС в котором хранится свежее ядерное топливо для реакторов.

«А ведь «всего-то» Германии и Франции как гарантам Минских соглашений надо было в свое время потребовать от Киева их безусловного выполнения, а не возлагать фарисейски всю ответственность на Москву. Равно как и до того — «всего-то» потребовать от Киева прекратить играть в игры про «коренные народы» и начать соблюдать права всех национальностей, прежде всего русскоязычного населения. А сейчас ведь «всего-то» США и их союзникам по НАТО достаточно назвать лопату лопатой, а обстрелы ЗАЭС — безответственными провокациями Киева, и снять угрозу ядерной катастрофы в Европе», — отметил Косачёв в своём телеграм-канале.

По его словам, ничего из этого не было сделано ранее и не делается сейчас.

«Киев, злоупотребляя безнаказанностью, отвязался по полной. Все потрясения последнего времени можно было предотвратить или, как минимум, купировать, и ситуация была бы совершенно иной, мирной и безопасной для всех. Прямая ответственность за происшедшее и продолжающее происходить на [б. УССР] с точки зрения фатальных угроз миру и безопасности — на западных покровителях Киева, безответственных и циничных», — добавил он.

Косачёв пояснил, что, если Киев не желают приводить в чувство с западной стороны, это приходится делать с восточной.