Москва, , 13:18 — REGNUM ВКС России нанесли удар по цехам предприятия в Кривом Роге (Днепропетровская область б. УССР), где производилась взрывчатка для киевских силовиков. Об этом сообщает 30 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Кривой Рог Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Производственные цеха завода «Интервзрывпром», уточнили в ведомстве, поражены высокоточным оружием. В цехах производились взрывчатые вещества и другая продукция, которая направлялась ВСУ.

В Минобороны добавили, что киевские войска по личному указанию В. Зеленского пошли в наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, однако понесли масштабные потери.

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