Москва, 30 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Ситуация с турбинами для газопровода «Северный поток» вызвана иррациональными действиями властей стран ЕС, заявил 30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это (ситуация с турбинами) как раз относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, никаких проблем с поставками российского газа по газопроводу в Европу кроме технологических нет.