Тбилиси, , 13:00 — REGNUM В Грузии с 1 марта по 1 августа 2022 года было зарегистрировано 7459 российских юридических лиц, занимающихся бизнесом. Об этом 30 августа сообщает агентство «Интерпрессньюс», публикуя ответ Национальной службы статистики (Грузстат) на соответствующий запрос.

Русские идут. Русофобия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, 544 зарегистрированных гражданами РФ юрлица являются обществами с ограниченной ответственностью, 6913 — индивидуальными предпринимателями, а два — филиалами иностранных предприятий. Род деятельности известен только у четырёх.

«Деятельность 542 из 544 российских ООО, зарегистрированных в Грузии, неизвестна, одна компания занимается переработкой кофе, сфера деятельности ещё одной — гостиницы без ресторанов и подобные средства размещения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Грузстате сообщили, что за отчётный период в Грузии было зарегистрировано 4045 юридических лиц белорусскими гражданами и 737 — выходцами из б. УССР.

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику и регистрации ими большого количества компаний. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на это отвечают отказом и указывают на «небывалый рост» экономики Грузии.

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