Сабрата, Ливия, 30 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Службы безопасности Ливии провели полицейский рейд в городе Сабрата на востоке страны. Об этом 30 августа сообщает FawaselMedia.

U.S. National Archives Дети-мигранты

По данным журналистов, в распоряжение силовиков поступила информация о готовящемся «миграционном рейде» с территории Ливии в Италию. В результате операции служб безопасности была обнаружена группа из 70 нелегальных мигрантов.

Отмечается, что в состав группы вошли уроженцы ряда стран Африки и Ближнего Востока. Все задержанные были переданы местной полиции для установления личности и проведения юридических процедур, необходимых для депортации мигрантов на родину.

Ранее власти Ливии сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов, использующих территорию страны для того, чтобы попасть в страны ЕС.