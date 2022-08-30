Москва, 30 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Призыв Германии и Франции к соседям по Евросоюзу искать «творческие пути» для продвижения «правильной» с их точки зрения информации внутри России является ярким примером следования ведущих стран Европы в фарватере американской политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарев

Ранее Германия и Франция предложили ЕС принять меры «по борьбе с пропагандой внутри России» и заняться контентом в социальных сетях. В совместном неофициальном документе, разработанном техническими экспертами из государств — членов ЕС перед встречей глав МИД Евросоюза по визовому вопросу, Берлин и Париж заявляют, что ЕС необходимо продолжать изучать «творческие пути», позволяющие распространять «независимую информацию в России», пишет Bloomberg.

По словам Пискарёва, смысл подобных рекомендаций прост — для подрывной деятельности против России предлагается использовать возможности русскоязычных блогеров в соцсетях и на медиаплатформах.

«Для них будет создаваться контент на русском языке, а также организованы курсы медиаграмотности. Судя по всему, появление новой стратегии вызвано провалом СМИ-иноагентов, аудитория которых заметно снизилась в виду их откровенно антироссийской позиции в освещении специальной военной операции. Взамен западные «доброжелатели» собираются навязывать нашим гражданам некий информационный «гербалайф». Только вот суть всей этой деятельности, как бы «творчески» её не ретушировали, не поменяется — это грубое вмешательство в наши внутренние дела, которое не останется без ответа», — сказал депутат.