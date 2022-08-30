Басурин показал руины ТЦ «Галактика» в Донецке
Донецк, 30 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 30 августа показал журналистам руины торгового центра «Галактика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Это Ленинский район города Донецка, торговый центр «Галактика», который торговал строительными материалами и другими товарами. 24 июля сюда был прилёт в районе 10 утра — три снаряда, которые попали непосредственно в этот торговый центр, — рассказал Басурин журналистам. — В результате этих попаданий начался пожар, и он был такой мощный, что даже силы МЧС не смогли его потушить сразу».
По словам замначальника Народной милиции, в результате удара никто не пострадал, поскольку в момент атаки внутри находились только сотрудники торговых организаций, а посетители не успели попасть внутрь.
Басурин уточнил, что удары по гражданским и социальным объектам со стороны ВСУ наносятся ежедневно.