Москва, 30 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Страны Запада развязали против России масштабную экономическую и идеологическую войну. Об этом в ходе августовского педсовета заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня, когда Россия находится в жестком экономическом противостоянии, по сути дела, экономическая война против России развязана, огромное военное давление происходит, помимо этого, может, это не так откровенно и открыто, но развязана еще и идеологическая война. Масштабнейшая, развернутая в средствах массовой информации всех ведущих компаний Запада», — сказал Собянин.

По его словам, от того, как общество совместно с педагогами справится с воспитанием детей, «будет во многом зависеть и безопасность, и будущее» России.