Пенза, 30 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Пензенской области численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше на конец июня 2022 года составила 611,6 тыс. человек. Данные выборочного обследования рабочей силы опубликовал Пензастат.

ИА REGNUM В труде

Доля занятых мужчин составила 52,2%, женщин — 47,8%, Порядка 73,7% занятых проживает в городской местности, в сельской местности — 26,3%.

Средний возраст работающего населения составил у мужчин 42 года, у женщин — 43 года.

Большая часть занятого населения (40,6%) имела среднее образование, 34,9% человек — высшее образование, 20,8% — среднее общее, 3,5% — основное общее образование и 0,2% вообще не имели образования.

В пензенские организации во втором квартале 2022 года были приняты на работу 12,4 тыс. человек, что на 4,5% больше принятых в I квартале. Выбыли с предприятий 16,5 тыс. человек, из них порядка 75,1% — по собственному желанию.

По данным Пензастата, численность населения региона на 1 января 2022 года составляла 1 274 062 человека.

Ранее ИА REGNUM передавало, что, согласно прогнозам экономистов, в подборе персонала может появиться новый тренд — компании начнут более активно нанимать сотрудников в возрасте старше 40 лет.

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