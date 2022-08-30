Алжир, 30 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али завершил официальный визит в Алжир. Об этом 30 августа сообщает Algerie Presse Service (APS).

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По данным журналистов, в ходе визита политик встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в том числе — открытие прямого воздушного маршрута между столицами Алжира и Эфиопии.

«Президент Республики Абдельмаджид Теббун принял премьер-министра Демократической Республики Федеративной Республики Эфиопия д-ра Аби Ахмеда Али, находящегося с официальным визитом в Алжире. В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений. Было подтверждено, что в ближайшее время будет открыт прямой авиамаршрут между Алжиром и Аддис-Абебой». — цитирует APS текст совместного заявления, опубликованного по итогам встречи.