Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министр промышленности Швеции Карл Петтер Торвальдссон утверждает, что шведское законодательство делает шахты более безопасными и менее вредными для окружающей среды, если они расположены в Швеции, чем если они расположены в других странах. Однако, как он заявил в интервью телеканалу SVT, добыча урана на территории скандинавской страны должна оставаться запрещенной.

Уран

«Это может показаться двойными стандартами, но мы не должны добывать уран в Швеции», — сказал профильный министр.

Сегодня правительство Швеции под руководством Социал-демократов все более позитивно относится к ядерной энергетике и даже может допустить строительство новых реакторов в Швеции. Однако Социал-демократы хотят продолжать добычу урана за границей, а не на территории собственной страны.

«Добыча урана включает в себя процесс, при котором трудно избежать повышения радиоактивного фона в непосредственной близости. Вот почему у нас действует запрет на добычу урана в Швеции», — объяснил Торвальдссон.