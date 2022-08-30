Канберра, 30 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза начать предоставлять более подробную информацию о том, как специально созданный орган в парламенте страны по защите прав коренных народов будет осуществлять свои полномочия. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Даттон посоветовал Альбанизу «прекратить свои трюки и ответить на вопросы» после его пресс-конференции с американским баскетболистом Шакилом Онилом, посвященной конституционному признанию защиты прав коренных австралийцев. Онил выступил вместе с Альбанизом и министром по делам коренных народов Австралии Линдой Берни, однако баскетболист не ответил на вопросы журналистов.

«Честно говоря, я был ошеломлен, и я действительно думаю, что это была пощечина лидерам сообществ коренных народов, которые пытались связаться с Энтони Альбанизом … Я подумал, что это довольно примечательное и странное событие, и что Энтони Альбаниз не будет прислушиваться к голосам коренных австралийцев, которые выражают свою обеспокоенность отсутствием деталей», — сказал лидер оппозиции в эфире SkyNews.