Премьера Австралии призвали ответить на вопросы о защите прав аборигенов
Канберра, 30 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза начать предоставлять более подробную информацию о том, как специально созданный орган в парламенте страны по защите прав коренных народов будет осуществлять свои полномочия. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.
Даттон посоветовал Альбанизу «прекратить свои трюки и ответить на вопросы» после его пресс-конференции с американским баскетболистом Шакилом Онилом, посвященной конституционному признанию защиты прав коренных австралийцев. Онил выступил вместе с Альбанизом и министром по делам коренных народов Австралии Линдой Берни, однако баскетболист не ответил на вопросы журналистов.
«Честно говоря, я был ошеломлен, и я действительно думаю, что это была пощечина лидерам сообществ коренных народов, которые пытались связаться с Энтони Альбанизом … Я подумал, что это довольно примечательное и странное событие, и что Энтони Альбаниз не будет прислушиваться к голосам коренных австралийцев, которые выражают свою обеспокоенность отсутствием деталей», — сказал лидер оппозиции в эфире SkyNews.