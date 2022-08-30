Москва, 30 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Москва наблюдается за ситуацией в Ираке и выступает за диалог противоборствующих сторон. Об этом заявил 30 августа источник в российском МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По его словам, российская сторона находится в хороших отношениях со всеми политическими лидерами Ирака. Серьёзной опасности для российских граждан в Ираке, скорее всего, нет, однако в Москве будут анализировать обстановку.

«Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог», — сказал дипломат РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ожесточенные столкновения произошли в «зелёной зоне» Багдада между бригадой «Сарая ас-Салям», подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру, и формированиями шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби». По данным телеканала «Аль-Джазира», погибли 20 человек.

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