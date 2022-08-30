Таганрог, Ростовская область, 30 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В первый рейс отправился пассажирский поезд сообщением Таганрог — Санкт-Петербург. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РЖД 30 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры поезда

Связать два города железнодорожным сообщением решено по случаю 79-летия освобождения Таганрога и полного освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также в год 350-летия со дня рождения Петра I, который является основателем Таганрога и Санкт-Петербурга.

Новый маршрут придаст импульс развитию деловых и культурных связей между городами и расширит их туристический потенциал.

С 1 сентября поезд Санкт-Петербург — Таганрог — Санкт-Петербург будет ходить ежедневно. По пути предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Липецке, Москве, Твери и других городах.