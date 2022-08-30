Хониара, 30 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Соломоновых Островов запретило кораблям ВМС США заходить в свои порты. Об этом 30 августа сообщило американское посольство в Канберре, пишет Reuters.

U.S. Navy Корабли ВМС США

О вводимом моратории на заход американских военно-морских судов в свои порты Соломоновы Острова Вашингтон уже уведомили.

«29 августа США получили официальное уведомление от правительства Соломоновых Островов о моратории на все военно-морские визиты в ожидании обновлений протокольных процедур», — уточняется в заявлении диппредставительства.

Издание отмечает, что ранее пресс-секретарь премьер-министра Соломоновых Островов Манассе Согаваре опроверг сообщения о моратории и сообщил агентству, что премьер-министр сделает заявление по этому вопросу днём 30 августа. По его словам, Согаваре поприветствует корабль-госпиталь ВМС США Mercy, который прибыл в столицу страны Хониару в понедельник с двухнедельной миссией.

Посольство США со своей стороны напомнило, что корабль прибыл в порт до объявления моратория и получил для визита дипломатическое разрешение.

Напомним, у Соломоновых Островов напряжённые отношения с Соединенными Штатами и их союзниками с тех пор, как в апреле они заключили пакт о безопасности с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа власти Соломоновых островов проигнорировали просьбу о заходе сторожевого корабля береговой охраны США в порт для дозаправки. После этого кораблю пришлось отправиться в порт в Папуа — Новой Гвинеи.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на это заявил, что Вашингтон разочарован таким решением. Он добавил, что отсутствие дипломатического разрешения для Oliver Henry вызывает сожаление.