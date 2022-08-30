Париж, 30 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Французская энергетическая группа Engie заявляет, что Газпром еще больше сократил поставки газа, передает BFM TV.

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Французская энергетическая компания Engie сообщила, что российский гигант Газпром уведомил ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа «из-за разногласий между сторонами по применению контрактов».

Поставки российского газа в Engie уже значительно сократились, упав до 1,5 ТВтч в месяц. В конце июля компания упомянула, что доля российского газа в поставках составит около 4%.

Группа напоминает, что уже приняла меры, чтобы иметь возможность снабжать клиентов даже в случае остановки поставок Газпромом.