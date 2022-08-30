Кишинёв, 30 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Молдавия является энергетически зависимой страной, что делает её уязвимой. Об этом заявила в видеообращении на Стратегическом форуме в словенском городе Блед молдавский президент Майя Санду.

Iulian Burcescu Майя Санду

«Молдавия продолжает наблюдать всевозможные заявления Москвы в последние месяцы, которые не всегда уместны, а иногда и игнорируют суверенитет страны», — пожаловалась Санду.

Она добавила, что ещё одной большой проблемой для Молдавии стала пропаганда. Из-за неё, по мнению президента, в республике есть те, кто «не понимает реальности».

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на территории бывшей УССР не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.