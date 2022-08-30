Москва, 30 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Высокая инфляция в еврозоне обусловлена ростом цен на энергоносители и санкции, и поэтому финансовые инструменты, к которым могли бы прибегнуть в ЕЦБ, будут не так уж эффективны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Высокая инфляция вызвана резким ростом цен на энергоносители и санкциями. Таким образом, решение проблемы вне компетенций ЕС. Придётся идти на компромисс. Финансовые инструменты сейчас не так уж и эффективны, хотя частично повышение ставок и удорожание денег должно притормозить рост цен, — сказал Алиев. — В еврозоне по итогам года есть потенциал роста инфляции, так как есть вероятность роста цен на энергоносители, и по итогам года она может вполне составить 11-12%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что центробанку ЕС будет непросто решиться на ужесточение денежно-кредитной политики.