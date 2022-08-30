Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уровень средней заработной платы до вычета налогов переваливает за 80 тыс. рублей. Об этом сообщил врио председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Средняя номинальная заработная плата работников всех организаций города до вычета налогов за шесть месяцев текущего года составила 82 300 рублей. Реальные денежные доходы населения по итогам полугодия составили порядка 101% к аналогичному периоду 2021 года», — заявил Зырянов.

Отметим, что за первые пять месяцев 2021 года средняя зарплата по Северной столице составила 72,8 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплаты в Петербурге, по данным сервиса для поиска работы Head Hunter, предлагают менеджерам по недвижимости или по продажам (от 140 тыс. рублей), разработчикам (200 — 300 тыс. рублей), директорам (от 500 тыс. рублей), а также стоматологам-хирургам (до 750 тыс. рублей).