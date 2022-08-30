Прага, 30 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ситуация в зоне конфликта на территории б. УССР очень плохая и опасная, улучшений нет. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 30 августа по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он подчеркнул, что «ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой». Киевскому режиму нужна помощь, и ЕС продолжит оказывать её, в том числе поставками военных средств.

«Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию [в б. УССР], которая, к несчастью, не улучшается… Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная», — констатировал Боррель.

Министры обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки ВСУ. Окончательных решений на встрече принято не будет, так как её характер — неформальный, добавил глава дипломатии ЕС.

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