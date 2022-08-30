Пенза, 30 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Пензенской области оценят состояние дорог, тротуаров, пешеходных переходов рядом с образовательными и дошкольными учреждениями. Обеспечить безопасность школьников на дорогах поручил 30 августа глава региона Олег Мельниченко.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

«В этом году у нас почти 14 тыс. первоклассников сядут за парты. Поручаю министерству образования — с первых дней сентября — организовать со школьниками занятия по безопасности дорожного движения. В каждом образовательном учреждении есть паспорт дорожной безопасности и схема безопасного движения учащихся. Необходимо их актуализировать, довести информацию до каждого школьника», — распорядился губернатор.

Главам администраций городов и районов предстоит проверить состояние дорог вблизи образовательных организаций.

На территории Пензенской области с 22 августа стартовал месячник по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!».

В школах проведут родительские собрания по поводу перевозки детей в легковых автомобилях. Рядом со школами сотрудники ГИБДД проконтролируют строгое соблюдение правил дорожного движения.

ИА REGNUM напоминает, для обеспечения школьников Пензенской области бесплатными учебниками из регионального бюджета выделено более 114 млн рублей. До начала сентября образовательные учреждения пополнят школьными автобусами.

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