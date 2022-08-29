Пенза, , 13:21 — REGNUM В День знаний в Пензе объявлен «сухой закон». Соответствующее постановление принято администрацией города.

Алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно документу, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям запрещено продавать алкогольную продукцию в розничных магазинах в День знаний. Ограничение действует с 08:00 до 23:00 часов.

В городе 1 сентября будет усилен контроль за работой торговых объектов.

Как передавало ИА REGNUM, в 2021 году в Пензе нарушили запрет на реализацию алкоголя в День знаний девять торговых объектов.

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