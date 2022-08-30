Бухарест, 30 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2022-го года постоянное население Румынии составило19 038 098 человек, что на 163 600 человек меньше, чем к 1 января 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 30 августа ежегодном отчете Национального статистического института Румынии (NIS), сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

PavelD Румыния

Как утверждают эксперты, темпы снижения прироста населения свидетельствуют о «предстоящей демографической катастрофе» в стране.

«Каждый год мы фактически теряем население таких относительно крупных городов нашей страны как Сибиу Арад или Питешти», — говорится в документе NIS.

Согласно статистическим данным, причиной сложившейся ситуации является повышение уровня смертности, падение рождаемости и массовая эмиграция населения.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении осуществить масштабную программу поддержки многодетных семей и финансирования молодых супружеских пар в стране.