Бухарест, 30 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Причиной крушения частного легкомоторного самолета в районе озера Колибица в уезде Бистрица-Нэсэуд на северо-западе Румынии могла стать ошибка пилота. Об этом 30 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

Как сообщили местным журналистам представители румынской Государственной авиационной комиссии, «летчик, предположительно, не рассчитал показатели высоты».

«В итоге самолет врезался в воду, что и привело к трагедии», — говорится в предварительном экспертном заключении.

Расследование обстоятельств трагедии продолжаются.

Напомним, 28 августа воздушное судно, на борту которого находились пилот и пассажир, упало в озеро неподалеку от румынско-венгерской границы. Пилот погиб. Пассажир самолета, являющийся гражданином Германии, был доставлен в одну из местных клиник. Его состояние оценивается как критическое.