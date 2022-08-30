Москва, 30 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Подрастающее поколение на территории б. УССР подвергалось и, к сожалению подвергается сейчас, жёсткому промыванию мозгов, заявил депутат Государственной Думы от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацист

«Кровавому режиму Зеленского нужны безжалостные, жестокие убийцы, поэтому годами воспитывали молодежь в духе почитания нацистских символов и героев. Типичный пример — изъятые на освобожденной территории поселка Золотое (ЛНР) раскраски для детей с нацистской символикой полка «Азов» (запрещённая на территории РФ террористическая организация)», — написал в своём телеграм-канале депутат Борис Гладких.

Читайте также: Мы за мир без НАТО у наших границ и без нацизма — губернатор Чукотки

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и российской армии, отметив, что бывш. УССР далеко, »но события, которые происходят там, касаются и нас».